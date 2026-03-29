並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！最初は小さな変化ですが、後半にかけて一気に数字が跳ね上がっています。この加速の正体を突き止めてください。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。1, 2, 6, 24, □ヒント：足し算ではなく「掛け算」を使ってみましょう。掛ける数字が、2、3、4……と1ずつ増えていませんか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：120正解は「120」でした。▼