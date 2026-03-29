歌手の和田アキ子（75）がMCを務めるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）が29日、最終回を迎えた。長寿番組の終了にSNSではねぎらいの声が上がっている。和田はエンディングで、スポンサーやスタッフ、準レギュラー、視聴者に感謝。目に涙を浮かべながら、「生放送で40年間やれたことを自分の中で誇りに思っております」と話した。共演者やスタジオに集まった大勢のスタッフからは割れんばかりの拍手が送られた。最後