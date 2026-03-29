2026年3月に、米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響で、アメリカの株価指数S＆P500が急落しました。株式市場で急落が起こると、投資を続けるべきか売却すべきか迷う人が出てきます。 しかし、トランプ関税ショックで損失を確定させた経験から、今回は絶対に売らないと決めている人もいます。 本記事では、米国の著名な投資コンサルタント、チャールズ・エリスが示したS＆P500のリターンはわずか数日の上