親の遺品を整理していたところ、引き出しの奥から現金が見つかるケースもあるでしょう。例えば「現金300万円」が出てきた場合、「そのまま自分の口座に入れても問題ないのか」と迷う方もいるかもしれません。 もっとも、このような場面では「預け入れる行為」そのものではなく、「その現金が誰の財産として存在していたか」が制度上の論点となります。金融機関に預けられていない、いわゆるタンス預金であっても、相続