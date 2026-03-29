【モデルプレス＝2026/03/29】女優の吉川愛が3月28日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】26歳美人女優「破壊力がすごい」美背中輝くドレス姿◆吉川愛、美背中際立つドレスショット披露吉川は「映画『鬼の花嫁』舞台挨拶ありがとうございました」とつづり、King ＆ Prince永瀬廉とともに主演する映画「鬼の花嫁」の舞台挨拶での姿を多数投稿。大胆に背中が開いた黒ドレスで、美しい背中や腕が際