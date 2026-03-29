◆米大リーグドジャース３―２ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが２８日（日本時間２９日）、開幕３戦目だった本拠地・ダイヤモンドバックス戦でも３試合連続の逆転勝ちを収め、８連勝発進だった昨季に続いて２年連続で開幕３連勝となった。開幕カードでスイープを食らい、開幕３連敗スタートとなったＤバックスのロブロ監督は試合後、「今日はうちのチームは