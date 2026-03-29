◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）「８番・二塁」で今季初スタメンのソフトバンク・川瀬晃内野手が、同点打と好走塁で得点をもたらした。１点を追う２回、まずは打撃で魅せた。無死一、三塁で打席に立つと、カウント２―２から直球を中前に落とし、三塁走者が生還。今季初打席で貴重な同点適時打を放ち「今シーズン初打席がいいところで回してもらったので、何が何でもランナーをかえそうと