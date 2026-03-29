◆パ・リーグオリックス―楽天（２９日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が先発・田嶋を初回で降板させた。コンディショニングを優先したジェリーの代役として開幕３戦目のマウンドを託したが、先頭の佐藤に三塁打。続く中島にも二塁打を許し、いきなり先制点を与えた。さらに１死三塁でマッカスカーにも中犠飛。直後の攻撃で１点を勝ち越したこともあり、２回から横山楓を投入した。開幕カード勝ち越しを目指す指