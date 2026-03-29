◆センバツ第１０日▽準決勝智弁学園２―１中京大中京（２９日・甲子園）智弁学園（奈良）が逆転勝ちで、優勝した２０１６年以来２度目の決勝進出を決めた。３回に１点を先行されてビハインドを背負ったが、６回に馬場井律稀（３年）の同点打で試合を振り出しに。８回には４番・逢坂悠誠（２年）が勝ち越し二塁打を放ってこの試合初めてリードを奪うと１点を守り抜き、試合を決めた。エース左腕・杉本真滉（３年）は１失点