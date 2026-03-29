110年前のパリという、華やかでいて激動の時代を舞台に、自分らしい生き方を模索する少女たちの姿を鮮やかに描いた劇場アニメ『パリに咲くエトワール』が大ヒット上映中です。本作では、瑞々しい感性で夢を追うフジコと、静かなる情熱を秘めた千鶴。まるでそこに実在するかのような彼女たちの繊細な演技と「生きた呼吸」に、既に心を引き込まれてしまったファンは多いのではないでしょうか。そんなフジコを演じた當真あみさんと、