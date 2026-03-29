タレントの重盛さと美（37）が29日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。料理を歴代彼氏に任せてきたことを明かした。最近は料理が得意な男性が多く、若い男性ほど女性に作ってほしいと思わないというデータを取り上げた。重盛は「私、お付き合いする人がたまたまみんな料理人。料理が上手なんですよ…何でも。助かります」と告白。MCの上沼恵美子から「料理人なの!?たまたまちゃうやろ！」と