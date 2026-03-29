フランス発の2ブランドが織りなす、洗練されたコラボが今年も登場♡アリーナとアニエスベーの人気コレクション第7弾が発売されました。スポーツの機能性とファッション性を融合したアイテムは、スイミングはもちろん日常にも取り入れやすいのが魅力。おしゃれも快適さも叶えたい女性にぴったりのラインナップです♪ 上品×遊び心のデザイン 今回のコレクションでは、ギンガムチェックやドット柄など、