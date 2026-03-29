お笑いコンビ「デニス」の植野行雄（44）と女優でタレントの比嘉梨乃（33）夫妻が29日、都内で行われた「美少女図鑑DAY2025」にMCとして出演。昨年7月の結婚発表後、初のイベントでの夫婦共演を果たした。本イベントは二階堂ふみ（31）らを輩出した地方発フリーペーパー「美少女図鑑」が主催。昨年10月に開催を予定していたものの悪天候により中止となった回を振替実施したもので、全国各地の美少女図鑑モデルが集結した。