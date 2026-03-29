◇スポニチ後援第53回社会人・東京六大学野球対抗戦第2日立大0―0東京ガス（2026年3月29日神宮）立大のエース背番18を背負った斎藤蓉（4年＝仙台育英）が完璧な投球で4月11日の開幕に標準を合わせた。東京ガス相手に3回を投げ無安打4奪三振と完璧な内容。ストレートは148キロ、スライダー、カットボール、スプリットも交えながらマウンドを楽しんだ。昨冬から春にかけて変化球の精度を高めてきた。「今季は先発で行くと