シンガー・ソングライターの寿理（じゅり）の楽曲「空とあたし」が読売テレビ「キューン！」（金、深夜１・４０、土、深夜２・０５、水、深夜２・４９）の４月度エンディングテーマに決定したことが２９日までに分かった。同曲では自身初となるＭＶ「空とあたし」がＹｏｕＴｕｂｅにて公開されている。寿理は「初テレビのタイアップが決まってうれしい気持ちと、関わってくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びを