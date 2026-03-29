ギタリスト布袋寅泰（64）が29日、都内で「バンタンミュージックアカデミー」開校イベントに出席した。4月から開校する、ユニバーサルミュージックと提携した音楽専門学校。布袋は同校の特別顧問を務め、この日は今春入学予定の生徒からの質問に回答した。作曲していると自分の好きな楽曲に似通ってしまうという相談を受けると、「最初のうちは好きなものに寄ってしまう。それはしょうがないこと。でも、何曲も作るうちに自分だけ