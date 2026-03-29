岡山県北部を中心に自動車販売などを手がける「美作グループ」の入社式がきのう（28日）開かれ、元サッカー日本女子代表の大部由美さんが講演し、新入社員を激励しました。 【写真を見る】元サッカー日本女子代表の大部由美さんが入社式で講演「プラスに物事を考える力」【岡山】 入社式にあわせて行われた大部由美さんの講演会です。 「美作グループ」が鳥取・米子市の高校で部活支援を行う中、地元