子どもが小さいころから仲良くしているママ友。しかし子どもが小学校の高学年や中学生になってくると、ちょっと付き合いにくくなるママ友がいるかもしれません。ママスタコミュニティに中学生の子どもがいるママから、こんな相談がありました。『小学校からのママ友で、子どもの成績をいつも話題にする人が数人いる。塾が同じ人もいて、テストの点数とか順位とか……。同じくらいの成績の子だと、その時々で上がったり下がったりす