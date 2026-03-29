米軍は、長崎・佐世保港を母港とする強襲揚陸艦＝トリポリが中東地域に到着したと発表しました。米軍が公開した写真には岩国基地に配備されているステルス戦闘機F35Bの姿もあり今後中東での作戦に参加するものとみられます。米軍は米海軍第7艦隊の強襲揚陸艦＝トリポリが、今月27日に中東を管轄する米中央軍の責任区域に到着したと発表しました。トリポリを旗艦に、沖縄県を拠点とする第31海兵遠征部隊を合わせおよそ3500人規模の