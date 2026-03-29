＜アクサレディス最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞昨年12月に亡くなった尾崎将司さんが主宰してきたジュニア養成所「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が、今年3月末で閉校することが発表された。1期生の佐久間朱莉はツアー会場で、「寂しい。続けていってほしかったという思いはもちろんあります」と残念がった。【写真】笑顔で尾崎将司さんを送り出す門下生たち18年に設立されたアカデミーは