＜アクサレディス最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番までを終えて、永久シード（通算30勝）に王手をかけている申ジエ（韓国）と地元・宮崎の永峰咲希がトータル11アンダー・首位に並んでいる。【ライブフォト】河本結さんは淡い赤色ウェア2打差3位に菅楓華。3打差4位タイに河本結、高橋彩華、渡邉彩香、永井花奈、穴井詩、宮澤美