テレビアニメ『黄泉のツガイ』（毎週土曜）が、4月4日よりTOKYO MXほかで連続2クールにて放送される。これに先駆け、第1話の先行カットが公開された。あわせて、メインキャラクター6人のキャラクタービジュアルが解禁された。【画像】意味深すぎる血…荒川弘最新作『黄泉のツガイ』第1話先行カット公開されたカットには、主人公・ユル、鋭い眼差しを向ける双子の妹・アサ、どこか落ち着いたたたずまいの行商人・デラ、そして