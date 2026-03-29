脚本家の北川悦吏子氏が、4月1から放送されるジャパンエフエムネットワーク（JFNC）の新番組『誰も聞いてないから大丈夫』で、初のレギュラー・ラジオに挑戦することが決まった。【写真】ラジオブースでマイクに向かう北川悦吏子氏“ラブストーリーの神様”とも称される北川氏が、今気になる話題を「ゆらりくらり」問わず語りしたり、ゲストを招いて気の置けないおしゃべりをしたり…、人生の“気づき”を再発見していく。タ