京都アニメーション制作の新作テレビアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』が7月5日からTOKYO MXほかで放送され、Netflixで世界独占配信されることが発表された。あわせて、新ビジュアル＆PVが公開され、追加キャストも発表された。【画像】新規カットも！『二十世紀電氣目録』PV第2弾場面カットきょう29日に実施された『AnimeJapan 2026』BLUE STAGEでの「TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』スペシ