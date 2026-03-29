歌手の和田アキ子（７５）が２９日、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演した。４０年続いた同番組はこの日が最終回。国民的バラエティーの幕引きを見守るべくこれまでのレギュラー、準レギュラーのタレント１９人が集結した。家族のようなメンバーでこれまでの番組の歴史を振り返り、全員でアッコの代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」を合唱したほか、アッコのもつ「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」のギネス