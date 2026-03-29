鹿児島・沖永良部島の海岸できのう28日午後、女性が遺体で見つかり、警察が身元の確認を進めていましたが、和泊町の47歳の女性と判明しました。 沖永良部警察署によりますと、28日午後1時前、知名町大津勘の海岸の岩場で女性が仰向けで倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 警察は遺体が行方不明の女性の可能性もあるとみて、身元の確認を進めていましたが、DNA型鑑定などの結果、亡くなったのは和泊町和泊の