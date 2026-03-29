【モデルプレス＝2026/03/29】女優の吉瀬美智子が3月28日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「大人の魅力が溢れてる」新ヘア披露◆吉瀬美智子、新ヘアスタイル公開3月26日の投稿では「髪を切る暇もなく、伸び伸びヘア」とつづっていた吉瀬。この日の2つの投稿では「お仕事のために秋までに髪を伸ばす予定」「サイドと後ろが知りたいとのご要望にお応えし