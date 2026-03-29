元NMB48でタレントの渋谷凪咲さん（29）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。シースルーデザインの黒いロングドレス姿を披露した。シアー感のある黒ドレスで渋谷さんは、「鈴木雅之さん#ビルボードライブ東京『 MARTINI DUET DELUXE NIGHT 』出演させていただきました」と報告し、シアー感のある黒ドレスショットやブラウンのタイトドレスを着こなす姿など9枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、袖