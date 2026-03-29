◆パ・リーグロッテ―西武（２９日・ＺＯＺＯマリン）乃木坂４６の野球好きメンバーが集まるユニット「乃木坂野球部」（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）が２９日、ＺＯＺＯマリンに来場した。試合前には２０２６パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」の歌唱パフォーマンスを行った。柴田と小川は、セレモニアルピッチに登板し、柴田はロッテ・山本、小川はロッテ・