◆センバツ第１０日▽準決勝専大松戸―大阪桐蔭（２９日・甲子園）春夏１０度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭は準決勝で専大松戸と対戦。西武・中村剛也内野手（４２）の長男・中村勇斗（２年）は「８番・三塁」でスタメン出場し、２回２死走者なしの第１打席は中前安打を放ち、甲子園初ヒットを記録した。２回戦・三重戦では７回の守備から一塁に入り、甲子園初出場を果たし、同点の９回２死走者なしでの初打席は３球三振だ