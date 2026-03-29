モデルでタレントの雪平莉左が２９日、都内で１ｓｔフォトブック「ｉｎｎｏｃｅｎｔ」お渡し会を開催した。１ｓｔ写真集発売から４年、自己プロデュースによって出来上がった一冊は、衣装など細部までこだわり、素の表情が多く詰まっている。自己採点は「今回は１００点」と満足げな表情を見せた。特に今回こだわったポイントとしてあげたのは、髪形。普段の仕事では見せることのないサイドポニーやお団子ヘアなど新たな一面