ギタリストの布袋寅泰が２９日、都内で「バンタンミュージックアカデミーＰＯＷＥＲＥＤＢＹユニバーサルミュージック開校イベント」に出席し、音楽の専門学校に入学予定の生徒にギターを贈呈した。専門学校事業を手がける会社「バンタン」と、レコード会社「ユニバーサルミュージック合同会社」が提携して新設される音楽の専門学校。４月の開校を前に特別顧問として新校舎を訪れた布袋は、同校に入学予定の４人の学生