ギタリストの布袋寅泰が２９日、都内で「バンタンミュージックアカデミーＰＯＷＥＲＥＤＢＹユニバーサルミュージック開校イベント」に出席した。専門学校事業を手がける会社「バンタン」と、レコード会社「ユニバーサルミュージック合同会社」が提携して新設される音楽の専門学校。４月の開校を前に、特別顧問として新校舎を訪れた布袋は「桜満開のこの季節にワクワクしますね。いよいよ始まるって感じですね」と期待