◆米大リーグドジャース３―２ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが２８日（日本時間２９日）、開幕３戦目だった本拠地・ダイヤモンドバックス戦で逆転勝ちをして、８連勝発進だった昨季に続いて２年連続で開幕３連勝となった。１点を追う８回にスミスが逆転の２号２ラン。自身のボブルヘッドデーで３１歳の誕生日だった一戦で文句なしのヒーローとなった。「１番