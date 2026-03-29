◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝がプロ初先発した。阪神との開幕３戦目に「９番・投手」でスタメン出場。１回表、大歓声を浴びながらプロ初登板初先発のマウンドに立った。開幕からドラフト１位の竹丸、新加入のハワードが先発。開幕３戦目まで新戦力が先発したのは球団初となった。山城は初回から１４０キロ台後半の直球を軸に、投げっぷりよく阪神