春は新生活のお弁当を考える時期ですね。今日は、お弁当にも使える、鮭の焼き方を紹介。塩鮭をみりんに漬けてから焼くことで、時間が経ってもしっとりおいしく仕上がります。 塩鮭が、冷めてもおいしいみりん漬けに変身 1.塩鮭をビニール袋に入れて、みりんと醤油を加える。袋の上から揉み込んで、袋を閉じ、バットにのせて冷蔵庫で2時間ほどおく。 2.袋から鮭を出して、グリルで焼けばできあがり。 実際にこのレシピで作っ