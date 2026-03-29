ジェイリースFCとヴェルスパ大分が対戦 サッカーJFLの特別大会で28日、ジェイリースFCとヴェルスパ大分が対戦する大分県内チーム同士の「大分ダービー」が行われました。 今季から昇格したジェイリースFCと15シーズン目のヴェルスパ大分。両チームはJFLの特別大会に臨んでいて、きょうは大分ダービーが大分市で実現しました。 試合は序盤から動きます