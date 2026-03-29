大分県別府市では28日、市立図書館などが入った複合施設がオープンしました。 この施設は市役所の隣に市が総事業費はおよそ51億円をかけて整備したものです。 このうち、移転してきた図書館は以前の1.5倍にあたる15万冊の書籍を自由に閲覧できます。 このほか、カフェや多目的ホールなども入っていて、市は「様々な世代の人が交流する場所になってほしい」としています。