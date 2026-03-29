街の活性化につなげようと、大分市が整備を進めていたアーバンスポーツ施設が完成しました。 大分市はおよそ8700万円をかけて、市内2か所にアーバンスポーツの専用施設を整備しました。 このうち、大手公園にはおよそ1000平方メートルの広さのスケートボード施設が完成。 28日は記念のセレモニーが開かれ、招待されたスケートボーダーたちが早速、滑り心地