◇MLB ブルージェイズ 8x-7 アスレチックス(日本時間29日、ロジャース・センター)ブルージェイズ・岡本和真選手がメジャー初の『4番・サード』で先発し、1安打1四球を記録しました。岡本選手は相手先発が左腕のジェフリー・スプリングス投手ということもあり4番でのスタメン出場に。第1打席、スプリングス投手の91.9マイル(約147.9キロ)の直球をとらえレフトへヒットを放ちました。試合後、MLB初4番にも「役割は変わらないので、そ