フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「爆笑！プロ野球『お金の話』」。中日ドラゴンズで通算２００勝を達成し最高年俸２億４０００万円の山本昌氏、「億超え」は果たせなかったが中日で守備・走塁スペシャリストとして活躍した英智氏がゲスト出演した。英智氏は億円プレーヤーたちは、試合前に木箱に入った高級の栄養ドリンクを飲んでいたと述