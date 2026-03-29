シンガー・ソングライターの吉澤嘉代子（35）が29日、Xを更新。新幹線で移動中に外国人旅行客と気まずい思いをしたことを明かした。「新幹線で隣の外国人旅行客が前の座席に足を掛けていたから『ねえ、だめ』と言ったら下ろしてくれたけれど、まだまだ大阪に着かなくて気まずい」と新幹線での出来事を冗談めかして投稿した。当該ポストに対して、「凄い勇気！」「言えるのすごい、、、、何も気にする事はないよ大丈夫」「正しいこ