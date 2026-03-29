お笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介（36）が29日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）に出演。遅刻キャラの返上を誓った。番組はこの日放送初回を迎えた。遅刻キャラが知られる伊藤は、オープニングのあいさつで「遅刻のイメージが僕あると思うので。本当に絶対遅刻しないようにしようと思ってたんですけど、打ち合わせの時スタッフさんに（期待の顔で）『遅刻しないで