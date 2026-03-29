3月28日（現地時間27日、日付は以下同）に敵地ゲインブリッジ・フィールドハウスで行われたインディアナ・ペイサーズ戦。ロサンゼルス・クリッパーズは、48分間のうち42分でリードを許すも、残り0.4秒にカワイ・レナードが決勝弾となるジャンパーを放り込み、114－113で勝利を収めた。 4連勝としたクリッパーズでは、ダリアス・ガーランドがゲームハイの30得