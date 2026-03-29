3月29日（現地時間28日）、ウィンディシティ・ブルズは今シーズン最終戦を迎え、ウェストチェスター・ニックスに121－123で敗れた。シカゴ・ブルズと2Way契約を結ぶ河村勇輝は、試合への出場はないままGリーグでの全日程を終えた。 NBAでは同日にシカゴ・ブルズが、メンフィス・グリズリーズのホームに乗り込んだ。昨シーズンに2Way契約を結んでいた”古巣”との再戦にも河村の