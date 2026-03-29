［国際親善試合］日本 １−０ スコットランド／３月29日／ハムデン・パーク森保一監督は、とことん絞り込み精選した現時点でのベストメンバーに、相応の自信と信頼を抱いてスコットランド戦に臨んだ。特に代表経験の浅い後藤啓介、佐野航大、鈴木唯人、藤田譲瑠チマらのスタメン起用は大きなリスクも伴う。しかし、今見極めなければならないのは、２か月半後に迫っているワールドカップ本番で本当に戦えるかどうかなので、それ