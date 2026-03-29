スコットランド、イングランドとの２連戦が組まれた今回の日本代表の英国遠征。28日には敵地でスコットランドと対戦して、伊東純也のゴールで１−０の勝利を収めた。FIFAランクで日本は18位で、スコットランドは40位。でも、スコットランドは厳しい欧州予選をグループ首位で勝ち抜いて、ワールドカップの出場権を獲得したチームだ。当然、簡単な相手ではないし、実際に手強かったと思う。開始早々に、マクトミネイに至近距離