2026年3月27日、韓国・ヘラルド経済によると、仁川（インチョン）国際空港で公共の施設を足で蹴るなどして暴れている女の様子を撮影した動画がインターネット上で拡散され物議を醸した。仁川空港によると、今月17日の夜、第1ターミナルに設置されているバッテリー充電用機器を足で蹴りながら、怒りをこらえきれない様子で大声を上げる女が目撃された。拡散された動画を見ると、女がかなりの力を込めて機器を蹴っていることが分かる