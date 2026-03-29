2.5次元アイドルグループ「すとぷり」などが所属するSTPRから誕生した6人組新グループ「とぅるりぷ - True & Lip Prod.STPR MUSIC」が28日、ファミリーマートの新サービス「ファミマオンラインくじ」の公式アンバサダーに就任した。今月14日にグループ名とメンバーが発表されたばかり。発足からわずか2週間で、早くも大型タイアップに抜てきされた。また、28日には、神奈川・Kアリーナ横浜でのSTPRの大型ライブイベント「STP