◇ナ・リーグドジャース3―2ダイヤモンドバックス（2026年3月28日ロサンゼルス）ドジャースが劇的な逆転勝利で開幕3連勝を収めた。1―2の8回に、この日31歳の誕生日を迎えたウィル・スミス捕手が逆転2ランを放ち、最終回は守護神のエドウィン・ディアス投手（32）が最終回を締めた。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は2打数無安打2四球で、25年8月24日（同25日）から続けている連続試合出塁を34に伸ばした。